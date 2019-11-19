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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يوفنتوس يجدد عقد بونوتشي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن تجديد عقد مدافع الفريق ليوناردو بونوتشي حتى عام 2024، وذلك بعدما وافق اللاعب على ذلك بعد فترة مفاوضات قصيرة.
وعاد بونوتشى إلى صفوف يوفنتوس مطلع الموسم الماضي بعد رحلة قصيرة إلى صفوف ميلان، وأصبح حاليًا القائد الأول للفريق بعد إصابة جورجيو كيليني بقطع في الرباط الصليبي.
وأصدر اليوفي بيانا رسميا أكد فيه إتمام عملية التجديد بنجاح واصفا ارتباطه باللاعب بالقصة الطويلة، وبموجب العقد الجديد سيبقى بونوتشي معانقا لألوان البيانكونيري حتى نهاية موسم 2023 -2024.
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