منتخبنا الوطني يخسر أمام سنغافورة في تصفيات كأس العالم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 سقط منتخب اليمن أمام نظيره منتخب سنغافورة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت فى العاصمة البحرينية المنامة، فى الجولة السادسة من المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2023.

Advertisements تقدم منتخب سنغافورة بهدفين عن طريق احسان فاندى فى الدقيقة 19، وحافظ نور فى الدقيقة 52، قبل أن يقلص ناصر الغواشى الفارق لليمن فى الدقيقة 85. وكان منتخب أوزباكستان قد تغلب على فلسطين بهدفين فى نفس المجموعة. بتلك النتيجة يحتل منتخب اليمن المركز الرابع فى المجموعة برصيد 5 نقاط، بينما سنغافورة فى المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

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