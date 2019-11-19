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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دورتموند تسعي لخطف هدف اليونايتد في يناير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
يحاول نادي بوروسيا دورتموند الألمانى التعاقد مع الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس في فترة الانتقالات الشتوية .
الجدير بالذكر ان الفريق الالماني لم يتعاقد مع مهاجم اخر غير المهاجم الاسباني باكو الكاسير الذي تم التعاقد معه من صفوف الفريق الكتالوني برشلونة .
ويعد المهاجم الكرواتي ماريو مانزوكيتش هدف مانشستر يونايتد الذي يعول عليه كثيرا مدرب الفريق سولشاير الذي يري ان مانزوكيتش سيكون صفقة رائعة للشياطين الحمر في ظل الفشل في العديد من المباريات في تسجيل الاهداف .
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