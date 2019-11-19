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دورتموند تسعي لخطف هدف اليونايتد في يناير 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

يحاول نادي بوروسيا دورتموند الألمانى التعاقد مع الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس في فترة الانتقالات الشتوية .

الجدير بالذكر ان الفريق الالماني لم يتعاقد مع مهاجم اخر غير المهاجم الاسباني باكو الكاسير الذي تم التعاقد معه من صفوف الفريق الكتالوني .

ويعد المهاجم الكرواتي ماريو مانزوكيتش هدف مانشستر يونايتد الذي يعول عليه كثيرا مدرب الفريق سولشاير الذي يري ان مانزوكيتش سيكون صفقة رائعة للشياطين الحمر في ظل الفشل في العديد من المباريات في تسجيل الاهداف .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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