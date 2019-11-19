توتي وإيتو وبيرلو وفان بيرسي يقودون Y20 ضد الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

اختار لاعب الهلال والمنتخب الأول لكرة القدم، المعتزل ياسر القحطاني فريقه (Y20) الذي سيدفع به ضد الهلال في مهرجان اعتزاله المقرر في الأول من ديسمبر المقبل على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، فيما سيقود الفريق فنيا، المدرب السابق للهلال، الأرجنتيني رامون دياز.

ويدخل مهرجان الاعتزال ضمن مهرجان موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه.

وحصل القحطاني على موافقة عدد من اللاعبين الدوليين السابقين على المشاركة ضمن فريقه بجانب موافقة لاعبين أجانب سابقين في الهلال منهم الرباعي، الليبي طارق التايب والسويدي كريستيان ويلهامسون والكوري الجنوبي لي يونج، والروماني ميريل رادوي .

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وعلق القحطاني على مشاركة بعض اللاعبين حيث كتب عبر حسابه الشخصي على تويتر»طوال مسيرتي الكروية تشرفت بمزاملة العديد من النجوم.. حققت فيها معهم العديد من الإنجازات والذكريات، النجوم (المعنيون) كلكم تحبونهم وهم نجوم سطعوا في سماء كرتنا السعودية ورفعوا اسمها بمهاراتهم وروحهم وتفانيهم، ويسعدني حضورهم ومشاركتهم معي بفريق Y20 «.

وأضاف «أخبركم ببعض الأسماء مثل ما توقعتم، الرباعي الذي متعكم في الهلال (رادوي، طارق التايب، ويلهامسون، لي يونج)، وشاركوني أياما جميلة يكرمونني بحضورهم إن شاء الله».

كما سيضم فريق (Y20)، الإيطاليين اندريه بيرلو وفرانشيسكو توتي والهولندي روبين فان بيرسي والكاميروني صامويل إيتو، والإماراتي عمر عبدالرحمن، والمصري عبدالله السعيد والعماني علي الحبسي والسوري عمر السومة، وحسين عبدالغني و(محمد نور) وعبداللطيف الغنام ووليد عبدالله ويحيى الشهري.

وسيتم طرح تذاكر المهرجان بدءا من الأربعاء المقبل.