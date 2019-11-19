إكمال ترتيبات مغادرة 1500 مشجع هلالي لليابان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل الرياض - عبدالله الفراج

أكملت إدارة مطار الملك خالد الدولي بالرياض التنسيق مع مجلس إدارة نادي الهلال بشأن سفر الـ 1500 مشجع الذين سيغادرون إلى العاصمة اليابانية طوكيو عبر الطائرات الأربع التي أمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتوفيرها لنقل الجماهير من أجل دعم ومساندة الفريق في معترك الأحد المقبل أمام أوراوا الياباني بملعب سايتاما، ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا، حيث تقرر أن تغادر الجماهير على دفعات يومي الجمعة والسبت المقبلين عبر الصالة الدولية رقم 2، أي قبل المباراة بيوم ويومين.

وكان الهلال واصل تحضيراته بعيدا عن العيون وأجرى أمس تدريبه في طوكيو. وركز خلاله المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو على خوض مناورات قصيرة، كما شدد على خط الدفاع ضرورة الاستفادة من الأخطاء السابقة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكذلك في مواجهة الذهاب التي انتهت بفوز الزعيم 1-0. كما لم يغفل تنبيه لاعبي المحور بالدور الكبير الذي ينتظرهم، وكيفية إبطال مفعول الهجمات التي يبنيها الفريق الياباني من العمق والأطراف.