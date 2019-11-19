السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم تحويل بطولات الفئات السنية لكرة القدم إلى بطولات مناطق تشارك فيها فرق الأكاديميات والحواري في كل منطقة كمرحلة أولى، على أن تتأهل الفرق الفائزة من تلك المناطق لمرحلة نهائية تجمع أبطال المناطق في دورة مجمعة لتحديد بطل المملكة. وتتيح البطولات الجديدة لفرق الأكاديميات والحواري اللعب أمام فرق أندية دوري المحترفين والتنافس معها، مما يزيد فرص اكتشاف مواهب جديدة تدعم الأندية والمنتخبات. الأهداف سد عجز مشاركة فرق الحواري والأكاديميات بدوريات الفئات السنية

إتاحة الفرصة للاعبي فرق الأحياء للاحتكاك مع فرق الأندية الكبيرة

اكتشاف مواهب جديدة وضمها للأندية والمنتخبات

زيادة رقعة المنافسة

تقليل غيابات اللاعبين من مدارسهم بسبب رحلات المباريات

اعتياد اللاعبين على الدخول في الأجواء التنافسية

بروز مدربين وطنيين جدد



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منح فرق الحواري فرصة منافسة الكبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.