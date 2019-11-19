مشاركة تلقائية لبطل آسيا في النسخة التالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة، طوكيو - مكة المكرمة، د ب أ

تعلن لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل يوم من نهائي دوري الأبطال بين الهلال ومضيفه أوراوا الياباني، تغييرات كبيرة على خارطة البطولة، وذلك في الاجتماع الذي تستضيفه طوكيو السبت المقبل.

ومن بين التعديلات اعتماد المقترح المقدم من رئيس الاتحاد سلمان بن إبراهيم، المتضمن إدخال تغييرات على نظام دوري الأبطال، بحيث يتوسع جغرافيا وترفع عدد الأندية إلى 40 ناديا بدلا من 32 اعتبارا من 2021، كما يمنح البطل حق المشاركة التلقائية في النسخة التالية بغض النظر عن مركزه في الدوري المحلي.

قرارات ينتظر اعتمادها وأخرى تحت الدراسة