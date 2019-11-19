مشاركة تلقائية لبطل آسيا في النسخة التالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة، طوكيو - مكة المكرمة، د ب أ
تعلن لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل يوم من نهائي دوري الأبطال بين الهلال ومضيفه أوراوا الياباني، تغييرات كبيرة على خارطة البطولة، وذلك في الاجتماع الذي تستضيفه طوكيو السبت المقبل.
ومن بين التعديلات اعتماد المقترح المقدم من رئيس الاتحاد سلمان بن إبراهيم، المتضمن إدخال تغييرات على نظام دوري الأبطال، بحيث يتوسع جغرافيا وترفع عدد الأندية إلى 40 ناديا بدلا من 32 اعتبارا من 2021، كما يمنح البطل حق المشاركة التلقائية في النسخة التالية بغض النظر عن مركزه في الدوري المحلي.
قرارات ينتظر اعتمادها وأخرى تحت الدراسة
- زيادة مجموعتين بغرب وشرق آسيا بواقع 4 أندية بكل مجموعة على أن يتأهل من دور المجموعات الأول بكل مجموعة، وأفضل 3 أندية تحصل على المركز الثاني ليصل المجموع إلى 16 ناديا.
- مشاركة 8 اتحادات جديدة لتصل إلى 20 اتحادا بدلا عن 12 اتحادا
- ارتفع عدد مباريات البطولة إلى 120 مباراة بدلا من 96 مباراة بزيادة 24 مباراة في عدد مباريات دور المجموعات
- دراسة مقترح منح حامل اللقب حق المشاركة التلقائية في النسخة التالية بغض النظر عن مركزه في الدوري المحلي
- تشارك الاتحادات أصحاب المراكز الستة الأولى في الشرق (الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا والفلبين)، وفي الغرب (قطر وإيران والسعودية والإمارات والعراق وأوزبكستان) دون أي تغييرات في المقاعد بواقع حصول أول وثاني الغرب على 1+3 مقاعد، والثالث والرابع على 2+2، والخامس على مقعد مباشر ومقعدين في التصفيات، والسادس على مقعد مباشر ومقعد في التصفيات.
- تحتفظ أندية الشرق بنفس آلية توزيع المقاعد وتختلف قليلا عن الغرب، وتكون 1+3 للأول والثاني، و2+2 للثالث، ومقعدين مباشرين للرابع، ومقعد في التصفيات، ومقعد مباشر للخامس، ومقعدين في التصفيات، ومقعد مباشر للسادس، وآخر في التصفيات.
- بطل الدوري المحلي في الاتحادات التي تحتل الترتيب من 7-10 مؤهل للحصول على مقعد مباشر في المجموعة الجديدة، وهو ما يؤهل أبطال الدوري بالأردن وسوريا ولبنان والبحرين للتواجد الآسيوي، أما الدول المؤهلة لدخول المجموعة الخامسة في الشرق بمقعد مباشر، فهي الهند والفلبين وطاجكستان وماليزيا.
- دراسة مقترح إلغاء شرط 1+3 للاعبين الأجانب الذي ينص على مشاركة 4 محترفين شرط أن يكون أحدهم آسيويا، فتح المشاركة في المباراة لأربعة أجانب دون تحديد جنسية.
- تطبيق النظام الحر في تسجيل قوائم اللاعبين بحيث تشمل أي لاعب دون تحديد الجنسيات بكامل أدوار البطولة المسموح بالتسجيل فيها على ألا يشارك في المباراة الواحدة سوى 4 لاعبين أجانب فقط، ويمكن استبدالهم في المباراة التي تليها بحسب الأسماء الموجودة بالقائمة المسجلة خلافا لما هو معمول به حاليا، حيث يسمح بتسجيل 4 أجانب أحدهم آسيوي، ولا يتم تغييرهم سوى بفترات التسجيل الرسمية.
- دراسة مقترح تغيير روزنامة البطولة بحسب مشاركات الاتحادات في البطولات الدولية مع إبقاء نظام اللعب يومي الاثنين والثلاثاء للغرب، والثلاثاء والأربعاء للشرق.
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