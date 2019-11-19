العدالة يعسكر بجبل علي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام أنهى فريق العدالة معسكره بمحافظة الخبر بعد 3 أيام لانطلاقته، نظرا لتأجيل الجولتين الـ 11 و12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس الخليج «خليجي 24» المقررة في 26 نوفمبر الحالي، وقررت إدارة النادي إقامة معسكر خارجي لمدة أسبوع في منطقة جبل علي بالإمارات يبدأ بعد غد.



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