شكرا لقرائتكم رموز الزمالك يطمئنون على والد هانى العتال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص رموز الزمالك وعلى رأسهم أحمد سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى على الإطمئنان على حالة والد هانى العتال بعد سفره إلى ألمانيا لإجراء بعد الفحوصات الطبية.

وتواصل مصطفى عبد الخالق عضو مجلس إدارة الزمالك السابق مع هانى العتال للاطمئنان على الحالة الصحية على والد الأخير.