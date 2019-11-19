- 1/13
- 2/13
- 3/13
- 4/13
- 5/13
- 6/13
- 7/13
- 8/13
- 9/13
- 10/13
- 11/13
- 12/13
- 13/13
شكرا لقرائتكم شاهد .. إحماءات المنتخب الأولمبى قبل مباراة جنوب أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص لاعبو المنتخب الأولمبى على أداء تدريبات الإحماء قبل مواجهة جنوب أفريقيا في المباراة التي تجمعهما بعد قليل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .
وأعلن شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن التشكيل الذى سيخوض به مواجهة جنوب إفريقيا المقرر لها الثامنة مساء اليوم، في الدور قبل النهائى من كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
وجاء التشكيل كالتالي:حراسة المرمى: محمد صبحي.
الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح.
الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي.
الهجوم: مصطفى محمد.
محمود فخرى
محمود فخرى
محمود فخرى
محمود فخرى
احماءات لاعبى المنتخب الاولمبى قبل مواجهة جنوب افريقيا
محمود فخرى
محمود فخرى
محمود فخرى
محمود فخرى21
محمود فخرى
محمود فخرى
محمود فخرى
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. إحماءات المنتخب الأولمبى قبل مباراة جنوب أفريقيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.