شكرا لقرائتكم قرصة ودن تنتهى بخناقة شوارع فى مباراة البنك الأهلى والألومنيوم "صور"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت مباراة البنك الأهلى والألومنيوم التى أقيمت بملعب البنك بطلعت حرب فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بالقسم الثانى بخناقة شوارع بين الفريقين .

كانت المباراة قد اسفرت عن فوز البنك الأهلى على الألومنيوم بهدفين مقابل هدف احرز أهداف البنك هدافه الأول عمرو عزت احدهما من ضربة جزاء .

وتدور أحداث الأزمة عندما قام عمرو عزت بالتحدث مع حكم المباراة فى الدقيقة 25 من عمر الشوط الثانى مطالبا إياه باحتساب إحدى الكرات لفريقه ، فما كان من ياسر الكنانى إلا أن قام بنهر اللاعب وطالبه باللعب فقط والإبتعاد عن التحكيم ، الأمر الذى دفع اللاعب بالرد على المدير الفنى للألومنيوم وطالبه بالتركيز مع فريقه فقط .

عقب انتهاء المباراة مباشرة نزل ياسر الكنانى مسرعا إلى أرض الملعب متوجها إلى اللعب وقام بجذبه من ودنه بقوة ثم قام بلكمه فى وجهه ، وهو ما جعل يؤكد للمدير الفنى أنه نجم كبير وما يصحش اللى بيعمله كده ، إلا أنه كان هناك زميلين للاعب يشاهدون المباراة وشاهدوا الأزمة فقاموا على الفور بالجرى نحو الملعب وهو ما جعل الفريقين يشتبكون مع بعضهم إلا أن الأمن المتواجد لتأمين اللقاء قام بفض الأزمة على الفور .



البنك الاهلى



البنك الاهلى



البنك الاهلى



البنك الاهلى



خناقة البنك الأهلى (1)



خناقة البنك الأهلى (2)



خناقة البنك الأهلى (3)



خناقة البنك الأهلى (4)



خناقة البنك الأهلى (5)

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خناقة البنك الأهلى (6)



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خناقة البنك الأهلى (10)



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خناقة البنك الأهلى (12)



خناقة البنك الأهلى (13)



خناقة البنك الأهلى (14)