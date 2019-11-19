شكرا لقرائتكم الصغار يخطفون الأنظار في مدرجات ستاد القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجدت الجماهير المصرية بشكل كصيف في مدرجات ستاد القاهرة لمؤازرة لاعبو المنتخب الأولمبي قبل خوض مباراتهم ضد جنوب إفريقيا.

وخطف الأطفال الصغار الأضواء في المدرجات بعدما ظهرت في المدرجات مختلف الأعمار ومن الجنسين، ولكن كان الأبرز ظهور المشجعين صغار السن والذين أضفوا لمسة جمالية للمدرجات المصرية.

ويلتقي المنتخب الأولمبي مع جنوب إفريقيا في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة ، حيث يسعى الفراعنة للفوز بها وضمان التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتحدد مباراة مصر وجنوب إفريقيا المتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 للفريق الفائز، بينما ينتظر الخاسر مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع، ليتأهل الفائز فيها للأوليمبياد حيث تنص اللوائح على تأهل 3 منتخبات أفريقية إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

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