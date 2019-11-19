جونيور أجاي يجري أشعة بعد إصابته خلال ودية الاتصالات...

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وخرج جونيور اجاي من المباراة للإصابة ولم يستطع إستكمال اللقاء وتوجه إلى أحد مراكز الطبية القريبة من النادي لأجراء فحوصات واشعة لتحديد حجم الإصابة التى تشير الدلائل إلى أنها في العضلة الأمامية .
وفاز الاهلي على الاتصالات بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، الثلاثاء، باستاد التتش في إطار استعدادات الأحمر للارتباطات المقبلة محليًا وأفريقيًا.
وغاب عن ودية الاتصالات لاعبو الأهلي الدوليين الذين شاركوا مع المنتخب الأول في مباراتي كينيا وجزر القمرة بتصفيات أمم أفريقيا (الكاميرون 2021) كما غاب عن الودية ثلاثي المنتخب الأولمبي الذى سيشارك في مباراة جنوب أفريقيا مساء اليوم، الثلاثاء، في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. ومعهم التونسي على معلول والأنجولي جيرالدو لمشاركتهما مع منتخبي بلادهم في تصفيات أمم أفريقيا.
ويستعد الأهلي لمباراة الجونة في الدوري يوم 25 نوفمبر الجاري ثم مواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر في رادس بدوري أبطال أفريقيا.
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