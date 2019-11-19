شكرا لقرائتكم الجماهير تتجاوز 50 ألف باستاد القاهرة قبل مباراة مصر وجنوب أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
شهدت مدرجات ستاد القاهرة تواجد مكثف من قبل الجماهير المصرية التي أتت من أجل مؤازرة المنتخب الأولمبي الذي يستعد لمواجهة نظيره الجنوب إفريقي في الثامنة مساء اليوم.
ويلتقي المنتخب الأولمبي مع جنوب إفريقيا في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة ، حيث يسعى الفراعنة للفوز بها وضمان التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
ويلتقي المنتخب المصري نظيره جنوب افريقيا في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة والتي يستضيفها اليوم ملعب استاد القاهرة.
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