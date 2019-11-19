شكرا لقرائتكم تأخر نزول شوقي غريب لأرض الملعب .. ومعتمد جمال يقود الإحماءات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتوجه في نهاية عملية الإحماء علاء عبد العزيز ومعتمد جمال لشوقي غريب الذي تواجد بغرف خلع الملابس. وأعلن شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن التشكيل الذى سيخوض به مواجهة جنوب إفريقيا المقرر لها الثامنة مساء اليوم، في الدور قبل النهائى من كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام، المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠. وجاء التشكيل كالتالي:حراسة المرمى: محمد صبحي. Advertisements الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح. الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي. الهجوم: مصطفى محمد.

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