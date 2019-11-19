شكرا لقرائتكم فايلر يرفع شعار "اللى نعرفه أحسن من اللى منعرفهوش" فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن ميركاتو الأهلي الشتوي القادم سيكون مشتعل بشكل كبير رغم عدم احقية الفريق الأحمر سوى في التعاقد مع اثنين لاعبين من خلال استخدام بند الاستبدال والذي يمنح الأهلي وكل الأندية الحق في استبدال 5 لاعبين استنفذ الفريق الأحمر منهم 3.

وعلم الخليج 365 أن فايلر يُفاضل بين النيجيرى ايليكى مهاجم لوزيرن السويسرى والأنجولى أفيميكو بولولو مهاجم بازل السويسرى، لاختيار أحدهما لتدعيم الهجوم خلال الميركاتو الشتوى المقبل، ودخلت إدارة الأهلى فى مفاوضات مبدئية مع الناديين السويسريين لبحث مطالبهما للاستغناء عن المهاجمين المميزين قبل الاستقرار على أحدهم وهو ما سيتوقف على القيمة المادية المطلوبة، وإن كان ايليكى هو الأقرب، بناء على طلب من فايلر.

ويتبع فايلر في ملف التعاقد مع المهاجم الجديد مقولة اللي نعرفه أحسن من اللي منعرفهوش، خاصة وأنه تابع الثنائي فى الدورى السويسرى قبل تعاقده مع الأهلى، مفضلهما عن المهاجمين الأخرين المرشحين لتدعيم هجوم الفريق.

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