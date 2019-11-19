شكرا لقرائتكم رقم عالمي.. أول مباراة تحت 23 سنة في تاريخ كرة القدم يحضره قرابة 70 ألف متفرج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وشهدت المباراة حضور آلاف الجماهير وصل عددهم إلى ما يقرب من ٧٠ الف مشجع، وهي المرة الأولى في تاريخ افريقيا والعالم التي يحضر خلالها هذا العدد مباراة لمنتخب تحت ٢٣ سنة عبر التاريخ.

وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وكذلك المباراة النهائية من بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة، بعد الفوز على المنتخب الغاني بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين.

وتقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، بين منتخب كوت ديفوار والمنتخب الفائز من مباراة مصر وجنوب أفريقيا، التي تنطلق بعد قليل على نفس الملعب في الدور نصف النهائي.