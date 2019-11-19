شكرا لقرائتكم انفوجراف.. شوقى غريب يعلن تشكيل فراعنة الأولمبي فى مواجهة جنوب إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن التشكيل الذى سيخوض به مواجهة جنوب إفريقيا المقرر لها الثامنة مساء اليوم، في الدور قبل النهائى من كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام، المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠. Advertisements وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي. حراسة المرمى: محمد صبحي. الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح. الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي. الهجوم: مصطفى محمد.

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