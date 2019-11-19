شكرا لقرائتكم محمد محسن أبو جريشة يتقدم باستقالته من تدريب الفيوم بعد الهزيمة من شبان قنا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقد تجمد رصيد الفيوم بعد هزيمة اليوم عند 4 نقاط فى المركز التاسع للمجموعة الأولى جمعهم من الفوز فى الأسبوع الأول على الألومنيوم والتعادل أمام طهطا فى الجولة الماضية بينما خسر امام البنك الأهلى وتليفونات بنى سويف .
وقد فضل أبو جريشة افساح المجال لمجلس إدارة الفيوم من اجل اختيار مدير فنى جديد بدلا منه فى ظل النتائج السلبية التى حققها الفريق مؤخرا .
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