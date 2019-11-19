شكرا لقرائتكم تعادل سلبي بين مصر وجنوب أفريقيا بعد مرور 15 دقيقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد مرور 15 دقيقة من مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام جنوب أفريقيا ما زال التعادل السلبي يسيطر على اللقاء المقام باستاد القاهرة فى الدور قبل النهائى لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

بدأت أحداث الشوط الأول هجومية من قبل منتخب جنوب أفريقيا و تم إحتساب ضربة حرة مباشرة لصالح جنوب أفريقيا على حدود منطقة الجزاء تخرج بجوار القائم الأيمن لمحمد صبحي .

وبدأ شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، تشكيل مباراة جنوب أفريقيا وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح.

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الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي.

الهجوم: مصطفى محمد.

كان منتخب كوت ديفوار قد فاز على غانا بضربات الترجيح 3 / 2 وتأهل لنهائى أمم أفريقيا.