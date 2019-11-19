شكرا لقرائتكم وصول منتخب جنوب افريقيا لملعب استاد القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويلتقي المنتخب الأولمبي مع جنوب إفريقيا في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة ، حيث يسعى الفراعنة للفوز بها وضمان التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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