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البحرين تتعادل مع العراق سلبياً

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جدة - بواسطة طلال الحمود - فرض المنتخب البحريني التعادل السلبي على نظيره العراقي يوم الثلاثاء في المباراة التي جمعت بينهما على استاد عمان الدولي ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 .

وكان المنتخب العراقي هو الأفضل على مدار شوطي المباراة ولاحت للفريق أكثر من هجمة خطيرة لكن دون أن يتم استثمارها على النحو الأمثل.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع المنتخب العراقي رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة مقابل تسع نقاط للبحرين في المركز الثاني.

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