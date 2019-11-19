شكرا لقرائتكم البرازيل تعود إلى الانتصارات بفوز سهل على كوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعادت البرازيل روح الانتصارات عقب خمس مباريات دون فوز بعد أن تألق فيليب كوتينيو لتتغلب 3-صفر على كوريا الجنوبية في لقاء ودي لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وفي أبوظبي وضع لوكاس باكيتا البرازيل في المقدمة في الدقيقة التاسعة بضربة رأس من مسافة قريبة بعد جهد ممتاز من كوتينيو في الجهة اليسرى ورينان لودي.

وضاعف كوتينيو، الذي عاد للتشكيلة الأساسية بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في الفترة الأخيرة، التقدم قبل انتهاء الشوط الأول من ركلة حرة رائعة من مسافة 20 مترا، وسجل دانيلو هدفه الدولي الأول بعد مرور ساعة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ومددت المباراة سلسلة محبطة لكوريا الجنوبية إذ خاض المنتخب الآسيوي ثلاث مباريات دون هز الشباك، بينما هي الودية الأخيرة للبرازيل قبل بدء تصفيات كأس العالم 2022 في مارس العام المقبل.