شكرا لقرائتكم مانشستر سيتي يعلن تحقيق إيرادات قياسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه سجل خلال الموسم الماضي إيرادات قياسية بلغت 535 مليون جنيه إسترليني حيث تعززت الإيرادات من خلال نجاحه في الحفاظ على لقب الدوري الممتاز.

وفي تقريره المالي السنوي، ذكر مانشستر سيتي أن إيراداته سجلت زيادة للعام الحادي عشر على التوالي، وأنه حقق أرباحا للعام الخامس على التوالي وبلغت 10 مليون إسترليني.

وأضاف النادي: لقد شهد الموسم إحراز ستة ألقاب على مستوى فرق الكبار، لفئتي الرجال والسيدات، وتضمنت فوز فريق الرجال بجميع الألقاب الأربعة المحلية.

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وقال خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي إن النادي يتمتع حاليا بوضع مالي غير مسبوق في تاريخه.

وأضاف: هذه النتائج لا تمثل موسما واحدا، ولكنها تعبر عن عمل جاد طوال العقد الماضي، المنظمة باتت الآن على مستوى من النضج يمكننا من وضع خطط لسنوات عديدة، سواء فيما يتعلق بإدارة الفرق أو الجوانب التجارية.

وأضاف: هذا التخطيط الاستراتيجي يتيح لنا تهيئة بيئة يمكن، بل ويرجح أن يستمر فيها النجاح على أرض الملعب، وكذلك يكون فيها الاستدامة المالية أمرا واقعيا.

وكان مانشستر سيتي قد حافظ على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي متفوقا بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول وفي الموسم الحالي، يحتل سيتي المركز الرابع حاليا بفارق تتسع نقاط خلف المتصدر ليفربول.