إنكلترا تستضيف الدنمارك وديا استعداداً لكأس أوروبا 2020









اسماء السيد - يستعد المنتخب الإنكليزي لكرة القدم لمسابقة كأس أوروبا 2020، باستضافة نظيره الدنماركي في واحدة من مباراتين وديتين ستقامان في ملعب ويمبلي في آذار/مارس المقبل.

وستقام المباراة مع الدنمارك التي حسمت تأهلها الاثنين بالتعادل 1-1 مع إيرلندا، في 31 آذار/مارس، على أن تقام مباراة أخرى مع خصم يعلن عنه لاحقاً في 28 من الشهر نفسه.

كما سيخوض المنتخب الإنكليزي مباراتين وديتين أخريين في حزيران/يونيو المقبل مع منتخبين لم يتم الاتفاق عليهما، على أن تقام الأولى في البلاد خارج العاصمة لندن، والثانية في بلد أوروبي.

وسيخوض رجال المدرب غاريث ساوثغايت بميزة خوض مبارياته الثلاث في دور المجموعات في كأس أوروبا 2020 على أرضهم في ملعب ويمبلي الذي يستضيف ايضا الدورين نصف النهائي والنهائي.