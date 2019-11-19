أوزبكستان تثأر من فلسطين وتستعيد صدارة المجموعة الرابعة









اسماء السيد - ثأر المنتخب الأوزبكستاني من ضيفه الفلسطيني عندما تغلب عليه 2-صفر الثلاثاء في طشقند في الجولة السادسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة الى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، واستعاد صدارة المجموعة الرابعة.

ويدين المنتخب الأوزبكستاني بفوزه إلى لاعب وسط روستوف الروسي إلدور شومورودوف الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 17 و58.

وكانت فلسطين تغلبت على أوزبكستان بالنتيجة ذاتها في الجولة الأولى على ملعب فيصل الحسيني في الرام، هو الوحيد لها في التصفيات حتى الآن مقابل تعادل وثلاث هزائم فتجمد رصيدها عند أربع نقاط في المركز الرابع.

في المقابل، حققت أوزبكستان فوزها الثالث في التصفيات وعوضت خسارتها أمام ضيفتها السعودية 2-3 في الجولة الخامسة الخميس الماضي، واستعادت منها الصدارة كون المنتخب "الأخضر" ارتاح في هذه الجولة.

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ورفعت أوزبكستان رصيدها إلى تسع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام السعودية التي لعبت مباراة أقل.

ويلعب اليمن مع سنغافورة لاحقا ضمن المجموعة ذاتها.

ملخص مباراة أوزبكستان وفلسطين: