الالماني وولف مدربا لفريق غنك البلجيكي









اسماء السيد - أعلن نادي غنك بطل الدوري البلجيكي لكرة القدم الثلاثاء تعيين الألماني هانس وولف مدربا له بعد اسبوع من اقالة فيليس ماتزو بعد خمسة اشهر من توليه مهامه بسبب النتائج السيئة.

وقال صاحب المركز العاشر في الدوري في بيان "نادي غنك فخور بتقديم مدربه الجديد هانس وولف (38 عاما)".

Advertisements

وأكد بطل بلجيكا أربع مرات أعوام 1999 و2002 و2011 و2019 "سيشرف (هانز) اليوم على حصة التمرين الاولى".

ويخوض المدرب الالماني تجربته الفنية الاولى في بلجيكا، بعدما أشرف سابقا على نادي شتوتغارت وقاده إلى الدرجة الاولى عام 2017 قبل أن تتم اقالته في الموسم التالي، ليعود ويتسلم مهامه مع هامبورغ من الدرجة الثانية في تشرين الاول/ أكتوبر 2018 لكنه استبعد عن مركزه بعدما فشل في اعادة الفريق إلى الـ "بوندسليغا".

ويشارك غنك في مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث يتذيل قاع ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة بعد أربع مراحل، إلى جانب ليفربول الانكليزي ونابولي الإيطالي وسالزبورغ النمسوي.