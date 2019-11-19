مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبى وجنوب أفريقيا فى نصف نهائى أمم أفريقيا عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة مشاهدة حية ومباشرة لمباراة المنتخب الأولمبى أمام جنوب أفريقيا فى دور نصف النهائى لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020. يستضيف استاد القاهرة لقاء منتخب مصر اليوم أمام منتخب جنوب أفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا. لمشاهدة المباراة دون تقطيع عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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