لا مكان لقدم.. امتلاء استاد القاهرة قبل مباراة المنتخب الأوليمبي وجنوب أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدرجات استاد القاهرة إقبالا جماهيريا كبيرا يتخطى حاجز الـ75 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام جنوب أفريقيا المقرر لها الثامنة مساء اليوم فى الدور قبل النهائى لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020. أعلن شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن تشكيل مباراة جنوب أفريقيا وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي. الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح. الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي. الهجوم: مصطفى محمد. كان منتخب كوت ديفوار قد فاز على غانا بضربات الترجيح 3 / 2 وتأهل لنهائى أمم أفريقيا. الجماهير فى مباراة مصر و جنوب أفريقيا Advertisements الجماهير فى مباراة مصر و جنوب أفريقيا الجماهير فى مباراة مصر و جنوب أفريقيا الجماهير فى مباراة مصر و جنوب أفريقيا الجماهير فى مباراة مصر و جنوب أفريقيا

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