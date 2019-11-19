شاهد.. رقصة لاعبى جنوب أفريقيا قبل مواجهة المنتخب الأولمبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى لاعبو منتخب جنوب أفريقيا الأولمبى، رقصة خلال دخولهم أرض ملعب استاد القاهرة، لأداء عملية الإحماء قبل مواجهة منتخب مصر الأولمبى فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات الدور قبل النهائى من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر. وجاء تشكيل المنتخب الأولمبى كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي. الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح. الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي. Advertisements الهجوم: مصطفى محمد. كان منتخب كوت ديفوار قد فاز على غانا بضربات الترجيح 3 / 2 وتأهل لنهائى أمم أفريقيا.

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