شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحدد حجم إصابة أجاي بعد إصابته في ودية الأهلي والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجري النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي حاليًا أشعة لمعرفة حجم الإصابة التى تعرض لها خلال ودية الاتصالات التى خاضها الفريق اليوم وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف سجله وليد أزارو من ضربة جزاء.

وخرج جونيور أجاي من المباراة للإصابة ولم يستطع استكمال اللقاء وتوجه إلى أحد مراكز الطبية القريبة من النادي لإجراء فحوصات واشعة لتحديد حجم الإصابة التى تشير الدلائل إلى أنها في العضلة الأمامية.

وفاز الأهلي على الاتصالات بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، الثلاثاء، باستاد التتش في إطار استعدادات الأحمر للارتباطات المقبلة محليًا وأفريقيًا.

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وغاب عن ودية الاتصالات لاعبو الأهلي الدوليون الذين شاركوا مع المنتخب الأول في مباراتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا (الكاميرون 2021) كما غاب عن الودية ثلاثي المنتخب الأولمبي الذى سيشارك في مباراة جنوب أفريقيا مساء اليوم، الثلاثاء، في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. ومعهم التونسي على معلول والأنجولي جيرالدو لمشاركتهما مع منتخبي بلادهم في تصفيات أمم أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمباراة الجونة في الدوري يوم 25 نوفمبر الجاري ثم مواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر في رادس بدوري أبطال أفريقيا.