شكرا لقرائتكم خبر عن سؤال الساعة.. هل تنجح مصر فى التأهل لأمم أفريقيا بقيادة حسام البدري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور جولتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، وحصول منتخب مصر على نقطتين فقط من أصل 6 نقاط، أصبح هناك سؤال يفرض نفسه على الوسط الرياضي الكروي وهو هل تنجح مصر في التأهل لنهائيات كأس الأمم تحت قيادة حسام البدري.

التأهل لأمم أفريقيا 2021، أمر سهل خاصة أن لوائح الاتحاد الأفريقي تنص على تأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نهائيات أمم أفريقيا ما يؤكد أن الفرصة متاحة أمام الفراعنة لحجز أي من البطاقتين خاصة أن الفريق المتصدر وهو جزر القمر سيواجه الفراعنة بالقاهرة ومباراة أخرى أمام توجو أيضًا ستكون بالقاهرة وفى عرف الكرة ستكون نتيجة المباراتين محسومة لصالح الفراعنة والحصول على 6 نقاط تقربه من احتلال أي من المركز الأول أو الثاني إلى جانب البحث عن تحقيق نتيجة إيجابية في أي من مباراتي كينيا وتوجو اللتين ستكونان خارج مصر.

يحتل منتخب جزر القمر قمة المجموعة برصيد 4 نقاط ثم كينيا ومنتخب مصر في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطتين وتوجو في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

من المؤشرات القوية أيضًا لصالح منتخب مصر التي تؤهله لأمم أفريقيا 2021 هي وجود العديد من النجوم الصاعدة للمنتخب الأول الفترة المقبلة من صفوف المنتخب الأوليمبي على رأسهم مصطفي محمد ورمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي وأسامة جلال وعمار حمدي وأحمد أبو الفتوح بالإضافة إلى لاعبي المنتخب الحاليين على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والذى تغيب عن مباراتى كينيا وجزر القمر للإصابة ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازي وعمرو السولية وحمدي فتحي.

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أرجع حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، التعادل السلبى أمام جزر القمر إلى الظروف الصعبة التي يمر منها الفراعنة مؤخرًا، نظرًا لكثرة الغيابات والإصابات، وأن منتخب مصر يمر بمرحلة إعادة بناء عقب بطولة أمم أفريقيا الأخيرة والخروج من دور الـ16 على أرضنا أمام جنوب أفريقيا.

وتابع البدري فى تصريحات صحفية أنه على ثقة كبيرة فى أن القادم لمنتخب مصر سيكون أفضل، من خلال استعادة القوة الضاربة مثل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى الذى غاب بسبب الإصابة وغيره من اللاعبين المصابين أيضًا، وأنه يتبقى للمنتخب 4 مباريات رسمية فى التصفيات، وإن شاء الله سيكون منتخب مصر أحد المتأهلين لبطولة أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.