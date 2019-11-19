شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جريشة يستقيل من تدريب الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم محمد محسن أبو جريشة باستقالته من تدريب الفيوم بعد الهزيمة التى منى بها فريقه عصر اليوم على ملعبه أمام شبان قنا بهدفين نظيفين فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بالقسم الثانى.

وقد تجمد رصيد الفيوم بعد هزيمة اليوم عند 4 نقاط فى المركز التاسع للمجموعة الأولى جمعها من الفوز فى الأسبوع الأول على الألومنيوم والتعادل أمام طهطا فى الجولة الماضية بينما خسر أمام البنك الأهلى وتليفونات بنى سويف.

وقد فضل أبو جريشة إفساح المجال لمجلس إدارة الفيوم من أجل اختيار مدير فنى جديد بدلاً منه فى ظل النتائج السلبية التى حققها الفريق مؤخرًا.