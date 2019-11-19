سوبر كورة.. شعار فايلر يرجح كفة هذا الثنائى الأفريقى فى صفقات الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن ميركاتو الأهلي الشتوي المقبل سيكون مشتعلا بشكل كبير رغم عدم أحقية الفريق الأحمر سوى في التعاقد مع اثنين لاعبين من خلال استخدام بند الاستبدال الذي يمنح الأهلي وكل الأندية الحق في استبدال 5 لاعبين استنفد الفريق الأحمر منهم 3.
ويتبع فايلر في ملف التعاقد مع المهاجم الجديد مقولة اللي نعرفه أحسن من اللي منعرفهوش، خاصة أنه تابع الثنائي في الدورى السويسرى قبل تعاقده مع الأهلى، وفضلهما عن المهاجمين الأخرين المرشحين لتدعيم هجوم الفريق.
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