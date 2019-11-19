تعرف على تشكيل جنوب أفريقيا لمواجهة مصر فى نصف نهائى أمم أفريقيا تحت 23 سنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ديفيد نوتوان، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا الأولمبي، تشكيل فريقه لمواجهة الفراعنة في المباراة التي تجمعهما باستاد القاهرة في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، وجاء تشكيل جنوب أفريقيا كالآتي: حراسة المرمى: دارين جونسون الدفاع: نيجزانا، ثيندو موكوميلا، تيرشوس ماليبي، كاتليجو موهامي. Advertisements الوسط: تيوهو موكوينا، أثينكوسي دلالا، سيفو مبولي. الهجوم: كوديسانج - كاموهيلو ماهلاتسي، لوثر ثينج.

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