شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمر فريق البنك الأهلى في صدارة المجموعة الأولى بالقسم الثانى بعد فوزه على الألومنيوم بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد البنك الأهلى إلى 13 نقطة فى المركز الأول للمجموعة، بينما تجمد رصيد الألومنيوم عند 6 نقاط.

كما حقق شبان قنا الفوز خارج ملعبه على الفيوم بهدفين مقابل لا شىء ليرفع رصيده إلى 12 نقطة فى المركز الثانى للمجموعة بالرغم من صعود هذا الموسم من القسم الثالث للثانى.

وأسفرت باقى مباريات المجموعة عن تحقيق ديروط الفوز الأول على سوهاج بهدف مقابل لا شىء ليرتفع رصيد الفائز إلى 5 نقاط، بينما تجمد رصيد السوهاجية عند نقطتين فى المركز الأخير بجدول الترتيب.

بينما جاءت باقى النتائج على النحو التالى:

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بترول أسيوط – بنى سويف 0 – 0

تليفونات بنى سويف – طهطا 3 – 0

الإعلاميين – المنيا 2 – 1