أجايي يتعرض للإصابة خلال مشاركته في ودية الأهلي والإتصالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
تعرض الدولي النيجيري جونيور أجايي، لاعب الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، للإصابة خلال مشاركته في ودية فريقه أمام المصرية للإتصالات.
وتمكن فريق الأهلي من تحقيق الفوز على المصرية للاتصالات وديًا، وذلك في إطار اسعدادات الفريق لمباريات مسابقة الدوري ودوري أبطال أفريقيا.
وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن أجايي تعرض للإصابة خلال المباراة، وتم نقله عبر سيارة اسعاف للإطمئنان على حالته واجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لتحديد موقفه.
يذكر أن الأهلي سيُلاقي الجونة يوم 25 نوفمبر بالدوري، ثم يطير لملاقاة النجم الساحلي التونسي يوم 29 نوفمبر.
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