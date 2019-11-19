كوت ديفوار أول المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

تصوير- فريد قطب:

حسم المنتخب الإيفواري أولى البطاقات الأفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبي "طوكيو 2020" بعدما تفوق على نظيره الغاني بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح.

الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، قبل أن يحتكما لركلات الترجيح في قبل نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وبهذا الفوز يكون المنتخب الإيفواري هو أول المتأهلين من القارة الأفريقية للأولمبياد، لينتظر الفائز من لقاء مصر وجنوب أفريقيا مساء اليوم، الثلاثاء.

وتتأهل ثلاثة منتخبات أفريقية إلى الأولمبياد، هم بطل البطولة الأفريقية المقامة حاليًا في مصر، ووصيفه، وكذلك الفريق صاحب المركز الثالث.

وينتظر منتخب كوت ديفوار الفائز من لقاء مصر وجنوب أفريقيا لمواجهته أيضًا في المباراة النهائية لأمم أفريقيا تحت 23 عام، والتي ستقام يوم الجمعة القادم باستاد القاهرة.

ملخص المباراة:

استحوذ المنتخب الإيفواري على مجريات اللعب منذ بداية المباراة بعدما سيطر على منطقة وسط الملعب، وسط دفاع غاني عن المرمى ومحاولة استخلاص الكرة لبناء هجمات منظمة.

السيطرة الإيفوارية تُرجمت لهدف أول في الدقيقة 12 عن طريق يوسف داو الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء ليصبح في وضعية إنفراد بالمرمى قبل أن يسدد الكرة داخل الشباك بنجاح.

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وكاد داو أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 21 بعدما تلقى تمريرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء في مواجهة المرمى مباشرة، لكنه سدد الكرة بجانب القائم الأيمن لغانا ليهدر ثاني الأهداف.

وأدرك ياو يبواه هدف التعادل للمنتخب الغاني في الدقيقة 50 من للقاء، بعدما تلقى تمريرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء ليصوب الكرة داخل الشباك الإيفوارية معادلًا نتيجة المواجهة.

وسجل يوسف داو هدفًا قاتلًا لكوت ديفوار في الدقيقة 85 بعدما تلقى كرة عرضية من الجانب الأيسر، ليحولها برأسه داخل الشباك معلنًا عن عودة الأفيال للتقدم مرة أخرى.

ورد إيفانز مينساه بهدف غاني قاتل أيضًا في الدقيقة 94+4 بعدما حصل على الكرة داخل منطقة الجزاء ليطلق صاروخية أرضية سكنت شباك كوت ديفوار، ليحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي.

حالة كبيرة من التراجع البدني ظهرت على لاعبي الفريقين مما أدى إلى غياب الخطورة تمامًا على كلا المرميين، لتمر فترة 30 دقيقة بدون أهداف قبل أن يضطرا للجوء لركلات الترجيح.

وأهدر المنتخب الإيفواري ركلة جزاء واحدة بينما أهدر لاعبو غانا ركلتين، لتنتهي المواجهة بتفوق الأفيال بنتيجة 3-2 في ركلات الترجيح، لتحسم أولى البطاقات الأفريقية إلى أولمبياد طوكيو.