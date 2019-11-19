بطريقة جوارديولا.. فايلر يقود الأهلي لفوز ودي على الاتصالات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: قاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي فريقه لتحقيق فوز ودي على الاتصالات بهدف نظيف استعداداً لمواجهة الجونة والنجم الساحلي بالدوري ودوري الأبطال. هدف المباراة الوحيد سجله وليد أزارو من ركلة جزاء في لقاء أقيم على ملعب التتش في الجزيرة في قلب العاصمة المصرية. وتستمر استعدادات النادي الأهلي النهائية لاستئناف النشاط المحلي حتى يحين موعد مواجهة فريق الجونة ودياً يوم 25 من الشهر الجاري. كما يستعد الأحمر لمواجهة فريق النجم الساحلي في افتتاح مجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم 29 نوفمبر الجاري. ولعب رينيه فايلر المباراة بطريقة جديدة على النادي الأحمر(3-2-3-2) وهي التي يستخدمها المدرب الكتالوني بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي مؤخراً، وجاء التشكيل كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: سعد سمير - ياسر إبراهيم - حسين السيد ثنائي الوسط: حسام عاشور - صالح جمعه ثلاثي ما قبل المهاجم: وليد سليمان - أجايي - احمد الشيخ ثاني الهجوم: مروان محسن - أزارو

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