غريب يعلن تشكيل مصر لمواجهة جنوب أفريقيا الحاسمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة جنوب إفريقيا في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما. وسيواجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره المصري اليوم الثلاثاء في مباراة نصف نهائي المسابقة المؤهلة إلى دور الألعاب الأولمبية. وفضّل غريب الاعتماد على عمار حمدي بدلا من إمام عاشور في خط الوسط الهجومي. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي Advertisements الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان بيكهام الوسط: كريم العراقي - أكرم توفيق- أحمد فتوح وسط الهجوم: عمار حمدي - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي الهجوم: مصطفى محمد ويأمل المنتخب الأولمبي في حسم مباراة الليلة من أجل حجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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