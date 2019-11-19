منتخب البرازيل يسحق كوريا الجنوبية بثلاثية وديًا

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

كتسح المنتخب البرازيلي نظيره منتخب كوريا الجنوبية 3 / صفر خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي في الامارات.

وتقدم المنتخب البرازيلي بهدف سجله لوكاس باكيتا في الدقيقة التاسعة، وأضاف فيليب كوتينيو الهدف الثاني في الدقيقة 36 وأضاف دانيلو الهدف الثالث في الدقيقة 60.

وكان المنتخب الكوري الجنوبي تعادل سلبيا مع منتخب لبنان يوم الخميس الماضي في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023 بالصين وكأس العالم 2022 بقطر.

فيما خسر المنتخب البرازيلي أمام نظيره الأرجنتيني بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي بالسعودية.