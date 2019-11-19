المغرب يهزم بوروندي بثلاثية في تصفيات أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):
اقتنص منتخب المغرب فوزا غاليا من ملعب مضيفه بوروندي 3 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.
وتقدم نصير مزراوي بهدف للمغرب في الدقيقة 27 ثم أضاف يوسف النصيري الهدف الثاني في الدقيقة 39 وتكفل أشرف حكيمي بالهدف الثالث في الدقيقة 83.
وحقق منتخب المغرب فوزه الأول في التصفيات بعد أن تعادل في المباراة الأولى مع موريتانيا سلبيا في الوقت الذي خسرت فيه بوروندي للمرة الثانية على التوالي بعد السقوط أمام افريقيا الوسطى بهدفين دون رد في الجولة الأولى.
ورفع منتخب المغرب رصيده إلى أربع نقاط في الصدارة وظلت بوروندي في المركز الأخير بدون نقاط.
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