لاعب المقاصة يقود إثيوبيا للفوز على كوت ديفوار بتصفيات أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
قاد شيملس بيكلي لاعب المنتخب الإثيوبي فريقه لفوز تاريخي على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.
وأقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الحادية عشر للتصفيات الإفريقية بإثيوبيا.
ونزلت الجماهير إلى أرض الملعب بعد المباراة للاحتفال بالفوز التاريخي على المنتخب الإيفواري الذي لم يتحقق منذ سنوات طويلة.
تقدم سيرجي اورييه بهدف لكوت ديفوار في الدقيقة الرابعة لكن اثيوبيا ردت بهدفين حملا توقيع سورافيل داجناشو وشيميلس بيكيلي في الدقيقتين 16 و26.
ورفع منتخب اثيوبيا رصيده إلى ثلاث نقاط ليتساوى في الصدارة مع مدغشقر وكوت ديفوار فيما يتذيل منتخب النيجر المجموعة بدون نقاط.
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