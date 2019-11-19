"مدرب أُقيل وفشل".. مالك دجلة ينتقد اتحاد الكرة بسبب اختيار البدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

هاجم ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، اتحاد الكرة، بسبب سوء النتائج التي يعاني منها منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري، المدير الفني الحالي للفريق.

ووجه سامي عدد من الرسائل لاتحاد الكرة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متسائلا عن كيفية اختيار مدرب منتخب مصر، والأسس التي تم بناء عليها عملية الاختيار.

وفند مالك نادي وادي دجلة عيوب حسام البدري، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، مؤكدًا أنه لديه عداء شخصي مع النادي الأهلي.

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وأوضح، أن البدري اقيل من منصبه في النادي الأهلي في وقت سابق، وقبلها فشل مع المنتخب الأولمبي.

وتابع:" تمت إزاحته من رئاسة نادي بيراميدز مؤخراً (و ما أدراكم كم كان يتقاضى مرتباً في هذه الوظيفة) من قبل ملاكه الجدد؟

وأتم سامي:" صلحوا غلطكم قبل فوات الأوان، اختيار المدربين مفيهوش فهلوة ، ارحمونا من الإختيارات العشوائية".