ميتشو: مستوى ناشئي الزمالك جيد ومبشر

أكد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن الناشئين الذين تم تصعيدهم في فترة التوقف على مستوى جيد موجها الشكر للمدربين الذين يتدربون تحت قيادتهم وأن كثيرا من الناشئين الذين شاركوا معنا بالتدريبات والمعسكر واللقاءات الودية، ظهروا بمستوى مبشر ومن الممكن الاعتماد علي عناصر

منهم لتكون معنا بالقوام الأساسي بالفريق.

وأوضح ميتشو: "اللاعبون العائدون من الاصابة مثل مصطفي فتحي وشيكابالا ومحمد حسن وخالد بوطيب، يؤدون بشكل طيب وظهروا بمستوي مبشر ولكن منهم من يحتاج لزيادة الجانب البدني وتثبيته ويؤدون تدريبات اضافية حتي يصل

الجميع الي المستوي المطلوب قبل لقاء انبي بالدوري".

وتابع ميتشو: "سعيد بعودة هؤلاء اللاعبين لأنهم من القوام الأساسي وكل منهم سيحقق فائدة للفريق وسيضيف، وأمامنا مباريات مهمة في الفترة القادمة من نهاية نوفمبر حتى نهاية ديسمبر الذي أطلق عليه شهرا من نار لان فيه مواجهات مهمة اولها انبي ومازيمبي وزيسكو وباقي اللقاءات".

واختتم ميتشو:"أشكر دعم الجماهير.. كما أشكر الإدارة علي الدعم المتواصل للفريق".