فريق سوهاج يواصل السقوط ويخسر أمام ديروط

واصل فريق سوهاج سلسلة نتائجه السيئة وسقوطه وهزائمه المتتالية وفقد النقاط حيث خسر بهدف دون مقابل أمام فريق ديروط بقيادة مديره الفنى الجديد حمادة رسلان فى اطار مباريات الاسبوع الخامس للججموعة الاولى بدورى المظاليم. أقيمت المباراة التى عصر اليوم الثلاثاء على ملعب ديروط وجاءت المباراة متوسطة المستوى حملت عنوان "ايهما يحقق الانتصار الاول" ونجح نادى ديروط فى تحقيق الإنتصار الاول له على فريق سوهاج المتواضع. وأضاف 3 نقاط غالية تحسن من وضعيته فى جدول المسابقة. من وضعيته فى جدول المسابقة. فيما واصل سوهاج سلسلة عروضه السيئة واحتلاله للمركز قبل الاخير دون منازع الأمر الذى يزيد من صعوبة الإبقاء على الجهاز الفنى الحالى فى ظل حالة الغضب التى تجتاح جماهير سوهاج بسبب فريقها والذى يعد اسوأ بداية لفريق سوهاج منذ سنوات طويلة.

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