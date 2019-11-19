اشبال المنيا يفوز على شباب مطاي بهدفين مقابل هدف

حقق فريق كرة القدم مواليد ٢٠٠١ بنادي المنيا ، مساء اليوم الثلاثاء ، فوز غاليا ، على فريق مركز شباب مطاي ، وذلك ، بهدفين مقابل هدف ، ضمن ثالث مباريات دوري المنطقة، وسجل اهداف المنيا خلال المباراة، كل من، ايهاب ربيع ، ومحمود بيومي ، ليرتفع رصيد المنيا إلى ٩ نقاط في الصدارة.
يقود فريق المنيا ، مواليد 2001 كل من، د. عُمر احمد مديرا فنيا،و أسامة عبدالحكيم مدرب عام، محمد عمر مدرب، د هشام عبدالحميد ومحمد يسري مدربي حراس المرمى، د.محمد صلاح اخصائي علاج طبيعي ، د. عصام طلعت، ود. احمد عمر مدربي احمال، و حازم جمال مدير إداري، ود. يحي كامل مدير قطاع الناشئين، وهاني صدقي عضو ، مجلس الادارة ومشرف النشاط.
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