تشكيل جنوب أفريقيا لمواجهة مصر بنصف نهائي كأس الأمم

أعلن ديفيد نوتوان المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الاولمبي تشكيل فريقه لمواجهة الفراعنة في المباراة التي تجمعهما باستاد القاهرة في مصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020. نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020. وجاء تشكيل جنوب افريقيا كالآتي.. حراسة المرمى: دارين جونسون Advertisements خط الدفاع: نيجزانا، ثيندو موكوميلا، تيرشوس ماليبي، كاتليجو موهامي. خط الوسط: تيوهو موكوينا، أثينكوسي دلالا، سيفو مبولي. خط الهجوم: كوديسانج - كاموهيلو ماهلاتسي، لوثر ثينج.

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