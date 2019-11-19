يوسف داو أفضل لاعب في مباراة كوت ديفوار وغانا

حصد يوسف داو لاعب منتخب كوت ديفوار جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام غانا، التي أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة في الدور نصف النهائي من بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة، والتي تستضيفها مصر .

وتأهل منتخب كوت ديفوار الى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠،وكذلك نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة، عقب الفوز على المنتخب الغاني بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وقدم يوسف داو مستوى طيب للغاية، في الوقتين الأصلي والإضافي المباراة،

ورجح كفة فريقه بشكل كبير وساعد زملائه، حتى ذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.وتقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، بين منتخب كوت ديفوار والمنتخب الفائز من مباراة مصر وجنوب أفريقيا، التي تنطلق بعد قليل على نفس الملعب في الدور نصف النهائي.