كوت ديفوار أول المتأهلين لأوليمبياد طوكيو ونهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

تأهل منتخب كوت ديفوار لنهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتأهل لأوليمبياد طوكيو العام المقبل بعد تغلبه على غانا بركلات الترجيح 3-2 ،بستاد القاهرة في دور نصف نهائي البطولة.
كان المنتخبان قد احتكما لركلات الترجيح بعد تعادلهما 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي بدور نصفنهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة للأوليمبياد طوكيو العام المقبل
أحرز هدفي كوت ديفوار يوسف داو في الدقيقة 13 و42 بينما سجل هدفي غانا ياو يابواه وايفانز منساه في الدقيقتين 85 و92
وفي الوقتين الإضافيين تبادلا المنتخبان الهجمات على المرمى ووقف الدفاع وحارسي المرمى حائلا دون هز الشباك.
بهذه النتيجة تلتقي كوت ديفوار مع الفائز من مباراة مصر وجنوب أفريقيا التي ستقام في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على نهائي البطولة.
بينما تلعب غانا مع الخاسر من لقاء الثامنة مساء على المركزين الثالث والرابع والفائز في هذه المباراة سوف يلحق بمنتخبي نهائي البطولة.
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